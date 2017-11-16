11 شوطاً في دوري قفز الحواجز

العين(الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وبمتابعة محمد راشد الناصري مدير عام النادي، تنطلق في الثامنة صباح اليوم بميدان النادي فعاليات الأسبوع السابع لدوري قفز الحواجز في نسخته السابعة بإشراف اتحاد الفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وتشتمل المنافسات على 11 شوطاً يشارك فيها فرسان وفارسات أندية ومراكز الفروسية، ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة جوائز مالية بقيمة 150 ألف درهم.

وتقام اليوم خمسة أشواط على فترتين صباحية ومسائية، وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة عدا شوط الختام بمواصفات المرحلتين، وخصص الشوط الأول للفرسان فئة المبتدئين وصمم مساره بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 85 ـ 100 سم، ويليه شوط الفرسان الأطفال وأصحاب خيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات وارتفاع الحواجز بين 100 ـ 115 سم، وهناك شوط فئة (الجونيورز) وخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات على حواجز 115 ـ 125 سم، ويليه شوط الفئة الصغرى حواجزه بين 110 ـ 120 سم، ثم شوط من مرحلتين مفتوح لمشاركة الفرسان من الفئتين الوسطى والكبرى صمم مساره بحواجز ارتفاعها 135 سم.

ويقام غداً شوطان خلال الفترة الصباحية وكل منهما من جولة واحدة، يخصص الأول للفرسان المبتدئين والآخر للخيول الصغيرة عمر 4 ـ 5 سنوات وبذات ارتفاعات أشواط اليوم الأول للفئتين، وفي الفترة المسائية تنطلق المنافسات بشوط من مرحلتين للفرسان من فئة (الجونيورز) وخيول القفز الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات، وصمم مساره بحواجز يتراوح ارتفاعها بين 115 ـ 125 سم، ويليه شوط المرحلتين لفرسان الفئة الصغرى على ذات الارتفاع، ثم شوط للفرسان من الفئة الوسطى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز ارتفاعها بين (130 ـ 135) سم. وتختتم المنافسات بشوط خاص من مرحلتين لمشاركة الفرسان من الفئة الكبرى على حواجز 140 ـ 145 سم، وهي المرة الأولى خلال الموسم الحالي التي يبلغ فيها ارتفاع حواجز منافسات الفئة الكبرى 145 سم ما يعني الانتقال بهم إلى مرحلة جديدة من الأداء الميداني الموسمي، استعداداً وتجهيزاً مبكراً لهم للمشاركة في البطولات الدولية التي ستنطلق أيضاً من ميدان نادي العين للفروسية في ديسمبر المقبل. ويمثل اتحاد الفروسية خلال يومي المنافسات خالد الجنيبي، وتترأس لجنة التحكيم ليزا حارب بمعاونة ثلاثة محكمين دوليين، ويضع تصاميم مسارات الأشواط الدولي فولكر شميت بمعاونة عبد الرؤوف محمد، ويشرف على الميادين علي مهاجر بمعاونة نيل إبراهام وكريم حسين، ويتولى محمد منصور مسؤولية استدعاء الفرسان للدخول إلى ميدان الإحماء والميدان الرئيس للمشاركة.