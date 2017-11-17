ختام كأس رئيس الدولة لهوكي الجليد الليلة

مصطفى الديب (أبوظبي)
تختتم مساء اليوم، على صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، منافسات النسخة الرابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد، وكانت البطولة قد انطلقت، منذ ثلاثة أيام، بحفل افتتاح مبسط، شمل عرضاً استعراضياً من لاعبة منتخب التزلج زهرة لاري، ونال العرض إعجاب الحضور في الصالة.
وشهد اليوم الأول للبطولة نتائج كبيرة، حيث سحق فريق الرئيس البيلا روسي فريق أساطير ألمانيا بستة أهداف مقابل لاشيء، كما حقق فريق ستورمز أبوظبي فوزاً كاسحاً أيضاً على بارش التشيكي بستة أهداف مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول إثارة بالغة بين فريق نجوم دوري الإمارات ولبنان، وحقق نجوم الإمارات فوزاً مهماً بأربعة أهداف مقابل هدفين.
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وتشير النتائج إلى أن كل من ستورمز أبوظبي وفريق الرئيس البيلاروسي هما الأقرب للوجود في المباراة النهائية، خاصة أن كل فريق يتصدر مجموعته بجدارة ومن دون أي هزيمة.
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وقال: «الفريقان يستحقان اللقب، خاصة أن كلا منهما ظهر بمستوى أكثر من رائع»، متمنياً أن يكون التوفيق حليف ستورمز ممثل نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، ووجه المزروعي التحية للقائمين على الفريق واللاعبين على الأداء الرائع الذي نال استحسان الجميع، خاصة المشاركين من الخارج الذين لم يتوقعوا أن يصل فريق إماراتي لهذا المستوى المتميز، مشدداً على أن النادي يوفر كل الدعم لستورمز من أجل نيل شرف الحصول على اللقب الغالي الذي يحمل اسماً غالياً على الجميع.