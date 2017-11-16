برشلونة يفتقد ماسكيرانو شهراً

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، وسيغيب على أثرها شهراً كاملاً عن الملاعب.

وتعرض ماسكيرانو للإصابة خلال مباراة الأرجنتين الودية أمام نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة كراسنودار الروسية.

ولعب ماسكيرانو «33 عاماً» الدقائق الـ90 للمباراة، التي جاءت في إطار استعدادات منتخب التانجو لخوض منافسات المونديال القادم.

وقال النادي الكتالوني في بيان له على موقعه الرسمي على الإنترنت: هذا هو ما أثبتته الفحوصات الطبية، الفترة التقريبية للغياب تصل إلى 4 أسابيع.

وخسرت الأرجنتين أمام نيجيريا في مفاجأة كبيرة بعد أن كانت متقدمة في الشوط الأول في النتيجة بهدفين نظيفين، ولكنها فقدت السيطرة على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، مما منح فرصة كبيرة للمنتخب الأفريقي لمعادلة النتيجة ثم تحقيق الفوز.

وقال ماسكيرانو متحدثاً عن تلك المباراة: في الشوط الثاني كنا متوترين قليلاً أمام فريق تفوق علينا من الناحية البدنية، وعندما حاولنا أن نستعيد عافيتنا كان الوقت متأخراً.