برشلونة يفتقد ماسكيرانو شهراً

برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني، أن مدافعه الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، وسيغيب على أثرها شهراً كاملاً عن الملاعب.
وتعرض ماسكيرانو للإصابة خلال مباراة الأرجنتين الودية أمام نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي، بمدينة كراسنودار الروسية.
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وقال النادي الكتالوني في بيان له على موقعه الرسمي على الإنترنت: هذا هو ما أثبتته الفحوصات الطبية، الفترة التقريبية للغياب تصل إلى 4 أسابيع.
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وقال ماسكيرانو متحدثاً عن تلك المباراة: في الشوط الثاني كنا متوترين قليلاً أمام فريق تفوق علينا من الناحية البدنية، وعندما حاولنا أن نستعيد عافيتنا كان الوقت متأخراً.