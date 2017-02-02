الضرائب.. رافد إضافي لدفع مسيرة النمو ودعم جهود التنمية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

انحصر مفهوم الضرائب عبر العصور المختلفة في كونها أداة رئيسية لزيادة الإيرادات المالية للحكومات، لكن مع تطور النظم الاقتصادية والمالية في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين، تعدى ذلك إلى استهدافها إدراك أو تحقيق غايات اقتصادية واجتماعية مثل توجيه الاقتصاد القومي باتجاه معين، أو إبعاد الجمهور عن بعض أنواع الاستهلاك الضار بالصحة أو الأخلاق العامة.

ووفقاً لهذا الاتجاه فقد اعتبر أن المفهوم الحديث للضريبة يقوم على اعتبارها إحدى المصادر الرئيسة للتمويل، ووسيلة فاعلة تمكن الدولة من التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتوجيه النشاط الاقتصادي بما يخدم مسيرة النمو ويدعم جهود التنمية.

وكانت الضريبة في العصور القديمة والوسطى تدفع عيناً كمقدار معين من المحاصيل الزراعية، أو على شكل عمل يلتزم الأفراد القيام به خلال ساعات محددة كصيانة الطرق أو غيرها، ولا يخفي ما للشكل العيني للضريبة من عيوب، إذ أن الضريبة العينية، تتطلب تكاليف عالية لجبايتها مقارنة بتلك التي تتطلبها الضريبة النقدية، إضافة إلى أن الضريبة العينية تؤثر في مبدأ العدالة في الضريبة، حيث يجب على مكلف أن يقدم نفس الكمية من المحاصيل، دون اعتبار الفرق الجودة بين محصول وآخر، ودون تقدير لتكلفة الإنتاج، التي تختلف من مكلف إلى الآخر، ودون مراعاته الظروف الشخصية لكل مكلف.

أما في العصر الحديث فإن الضريبة أصبحت مبلغا من النقود ولا تدفع عيناً إلا في أحوال محددة، مثال نصت بعض التشريعات على جواز استيفاء الضريبة على مجموع التركة عيناً رغبة في تسهيل دفع أنواع معينة من الضرائب.