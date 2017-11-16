نيوكاسل وساوثهامبتون يتنافسان على ضم توريس

أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد عامين من مغادرته الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، يفكر المهاجم الإسباني فرناندو توريس «33 عاماً» بجدية في العودة مجدداً للعب في إنجلترا، بعد أن أسقطه الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد من حساباته ولم يعد يشارك إلا لدقائق معدودة منذ بداية الموسم، ما أدى إلى انخفاض مستواه الفني والبدني. وكان توريس قد لعب في إنجلترا لفريقي ليفربول وتشيلسي ولكن عودته إلى «الأتليتي» لم تساعده على استعادة مستواه العالي، رغم مشاركته في 9 مباريات منها مباراتان لعب خلالهما أساسياً «واحدة في الليجا والأخرى في كأس الملك» ولكنه لم يسجل أي هدف، وهي محصلة فقيرة جعلته يعيد النظر في مستقبله ويبحث عن تحد جديد في إنجلترا قد يعيد إليه شبابه.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن الإسباني رافائيل بينيتيز المدير الفني الحالي لفريق نيوكاسل، والذي سبق له تدريب «النينو» في ليفربول «بين 2007 و2009» وتشيلسي «موسم 12/‏‏ 2013» قدم عرضاً صريحاً إلى لاعبه السابق توريس للانضمام إلى نيوكاسل. كما أبدى فريق ساوثهامبتون اهتمامه بالحصول على خدمات النجم الإسباني. وذكرت صحيفة «الموندو ديبورتيفو» أن توريس يرغب في أن يكون انتقاله إلى أحد الأندية الانجليزية على سبيل الإعارة، وليس البيع النهائي، لأنه يريد أن ينهي مشواره الكروي في أتليتكو مدريد.

كما أنه يشعر أن فرص مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة ستكون بالغة الصعوبة، بعودة النجم الإسباني الهداف دييجو كوستا اعتباراً من يناير القادم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على أتليتكو من الاتحاد الأوروبي والتي حرمته من مشاركة أي لاعبين جدد.

وينتهي عقد «النينو» مع «الأتليتي» بعد 18 شهراً، ولديه عروض أخرى من أميركا والمكسيك والصين ولكنه يفضل العودة مرة أخرى للبريميرليج.