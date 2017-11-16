كورينثيانز بطلاً للدوري البرازيلي

ساو باولو (د ب أ)

تلقت جماهير كورينثيانز البرازيلي صدمة كبيرة عقب تتويج فريقهم بلقب بطولة الدوري المحلي للمرة السابعة في تاريخه إثر فوزه على ضيفه فلومينينسي، وذلك بعد أن قرر اتحاد الكرة البرازيلي عدم تسليم كأس البطولة داخل ملعب اللقاء لاعتبارات أمنية.

ويعتبر كورينثيانز الأكثر نجاحاً في الكرة البرازيلية خلال العقد الأخير، فقد فاز منذ العام 2010 بثلاثة ألقاب في الدوري المحلي (2011 و2015 و2017)، بالإضافة إلى لقب في بطولة كأس ليبيرتادوريس ولقب آخر في مونديال الأندية عام 2012 .

ولا تزال هناك ثلاث مراحل باقية في مسابقة الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث يلتقي كورينثيانز بطل 2017 في المرحلة المقبلة مع فلامنجو بمدينة ريو دي جانيرو.

وتوج نادي كورينثيانز رسمياً بلقب بطولة الدوري البرازيلي قبل ثلاثة مراحل على انتهائها، إثر فوزه 3 /‏‏ 1 على ضيفه فلومينينسي. وسجل أهداف كورينثيانز، التي أهدته اللقب السابع في تاريخه في الدوري البرازيلي، كل من جواو ألفيس في وجادسون، فيما سجل الهدف الوحيد لفلومينينسي لاعبه هنريكي أدريانو بعد مرور دقيقة واحدة من زمن اللقاء.