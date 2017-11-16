«البافاري» يقترب من استعادة فاجنر بعد 9 سنوات

برلين (أ ف ب)

يجري نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني في المواسم الخمسة الماضية ومتصدر الترتيب الحالي، اتصالات مع مهاجم هوفنهايم ساندرو فاجنر ليكون احتياطياً للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأكد مدرب هوفنهايم يوليان ناجلسمان هذه الاتصالات، ورد بهدوء: لا يوجد شيء نعلنه، إلا أن هناك اهتماماً من قبل بايرن بالمهاجم فاجنر.

وذكرت شبكة «سكاي الرياضية» أن هوفنهايم وافق على مبدأ الانتقال، ويبقى البحث في مسألة التعويضات.

وبدأت انطلاقة فاغنر في سن الـ 29 سنة مع بدايته الدولية الناجحة مع المنتخب الألماني، فقد استدعي إلى التشكيلة لأول مرة في يونيو الماضي، وخاض حتى الآن 7 مباريات سجل خلالها 5 أهداف.