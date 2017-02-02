منتدى التعاون العربي الروسي يدين الإرهاب بجميع أشكاله

أبوظبي (وام)

أكد منتدى التعاون العربي الروسي ضرورة تعزيز الحوار السياسي الذي يهدف إلى تنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية في إطار احترام مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.

كما أكد المنتدى - الذي عقد أمس الأول على مستوى وزراء الخارجية في أبوظبي - في بيانه الختامي الالتزام بالسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط على أساس رؤية حل الدولتين ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي.

وشدد البيان للدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي صدر أمس على إدانة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره وضرورة مكافحته بكل الوسائل بطريقة حاسمة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية وإن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي.

وأشار البيان إلى أن الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي انعقدت أمس الأول على مستوى وزراء الخارجية في مدينة أبوظبي وترأس الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي سيرجي لافروف وزير الشؤون الخارجية لروسيا الاتحادية وأعضاء آلية المنتدى في جامعة الدول العربية معالي الدكتور اسلكو ولد أحمد إزيد بيه وزير الشؤون الخارجية والتعاون للجمهورية الإسلامية الموريتانية (الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة) ومعالي خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية (الرئاسة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين (الرئاسة السابقة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) ومعالي عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (الرئاسة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) وبمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.