البيرو تكمل عقد المتأهلين إلى النهائيات

ليما (أ ف ب)

أكمل منتخب البيرو عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، بعدما حجز البطاقة الـ32 والأخيرة على حساب نظيره النيوزيلندي.

وفازت البيرو التي تأهلت لأول مرة إلى النهائيات منذ 36 عاماً بهدفين نظيفين للمخضرم جيفرسون فارفان وكريستيان راموس، في ليما في إياب ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانوسيا، بعدما اكتفت بتعادل سلبي ذهاباً في ويلينجتون.

وباتت البيرو التي تعود مشاركتها الأخيرة إلى عام 1982، خامس منتخب من القارة يتأهل إلى النهائيات التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو، بعد البرازيل والأوروجواي والأرجنتين وكولومبيا. ورغم غياب قائدها باولو جيريرو عن المباراتين لإيقافه بسبب المنشطات، سيطر البيرو ميدانياً على المجريات وتمكنت من حسم مشاركتها الخامسة في النهائيات.

في المقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين وجدوا لآخر مرة في النهائيات في جنوب أفريقيا 2010، إلى المستوى الذي يمكنهم من تهديد تفوق خصومهم في لقاءي الملحق.