البيرو تكمل عقد المتأهلين إلى النهائيات

ليما (أ ف ب)
أكمل منتخب البيرو عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، بعدما حجز البطاقة الـ32 والأخيرة على حساب نظيره النيوزيلندي.
وفازت البيرو التي تأهلت لأول مرة إلى النهائيات منذ 36 عاماً بهدفين نظيفين للمخضرم جيفرسون فارفان وكريستيان راموس، في ليما في إياب ملحق أميركا الجنوبية-أوقيانوسيا، بعدما اكتفت بتعادل سلبي ذهاباً في ويلينجتون.
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في المقابل، لم يرق النيوزلنديون الذين وجدوا لآخر مرة في النهائيات في جنوب أفريقيا 2010، إلى المستوى الذي يمكنهم من تهديد تفوق خصومهم في لقاءي الملحق.
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