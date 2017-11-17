الفجيرة وبني ياس في «قمة الثالثة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تدشن مباراة الفجيرة وبني ياس على استاد الفجيرة، في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم، الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، فيما يلتقي اتحاد كلباء مع دبا الحصن على استاد كلباء، والذيد مع رأس الخيمة بملعب الذيد.

وتستكمل الجولة الثالثة بإقامة 3 لقاءات مهمة غداً، تجمع الحمرية المتصدر مع مسافي، والعربي مع العروبة، ومصفوت مع خورفكان.

وتكتسب قمة الجولة بين «الذئاب» و«السماوي» أهمية كبيرة في جدول البطولة، ويملك الفريقان طموحات كبيرة ومشروعة في المنافسة على التأهل إلى دوري الخليج العربي، ويحتل «الفجيرة» المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن بني ياس الخامس بالرصيد نفسه من النقاط.

ويعول الأرجنتيني مارادونا مدرب الفجيرة الذي يقود فريقه في اللقاء، رغم خضوعه لجراحة في الكتف، على المعنويات العالية للاعبيه، بعد الفوز على رأس الخيمة 4 - 2، في الجولة الماضية، وربما يفتقد «الذئاب» جهود برافو الذي يعاني من الإصابة، ولم يتحدد موقفه من المشاركة في لقاء اليوم من عدمه، كما أن المدرب اختبر التشكيلة الأساسية التي يخوض بها المباراة، وجرب أكثر من لاعب في أكثر من مركز، كما تابع الجهاز الفني عدداً من المباريات السابقة لـ«السماوي» لإيقاف مصادر الخطورة في المنافس، واختيار الخطة المناسبة.