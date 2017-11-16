راشد عامر والحداد يشاركان في مؤتمر «الآسيوي» للشباب

كوالالمبور (الاتحاد)

شارك راشد عامر مشرف مراكز التدريب والتطوير باتحاد الكرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي، وعبدالرحمن الحداد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين، في فعاليات المؤتمر الثاني للشباب في كوالالمبور، والذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بهدف تحديد أهم الأساليب العالمية في تطوير كرة القدم للشباب.

وافتتح الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المؤتمر أمس الأول، بحضور أكثر من 100 مشارك من 43 اتحاداً وطنياً في قارة آسيا.

وتضم قائمة الحضور أيضاً ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي واتحاد منطقة كونكاكاف.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم في افتتاح المؤتمر: كرة القدم للشباب تعتبر أساس المستقبل للعبة، النجاح على مستوى الرجال، يمكن أن يتحقق فقط، من خلال الالتزام بتوفير نظام عمل ثابت وتفصيلي، من أجل رعاية أجيال المستقبل.

وأضاف: ضمن إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي، يعتبر التطوير الفني من ضمن الجوانب الرئيسية التي نركز من خلالها على الارتقاء بنوعية كرة القدم، في جميع اتحاداتنا الوطنية، ويمكن ملاحظة أن تطوير الشباب يتقدم بشكل متسارع على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي: بالاعتماد على ما سبق فإنه من الضروري بالنسبة لقارة آسيا، أن تقوم بالمشاركة في عملنا لضمان تطور اللاعبين في أفضل بيئة ممكنة.

وأضاف: يأتي تنظيم هذا المؤتمر في وقت مهم بالنسبة لكرة القدم الآسيوية، حيث إن الاهتمام العالمي كان منصباً على قارتنا التي استضافت هذا العام نهائيات كأس العالم تحت 20 عاماً وتحت 17 عاماً في كل من كوريا الجنوبية والهند.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: سوف تستفيد الوفود المشاركة من التحليل العميق لهاتين البطولتين، وسوف تطلع على أفضل ممارسات التطوير في أوروبا وآسيا، كما سيتم أيضاً برنامج النخبة الآسيوي للشباب، والهادف إلى الارتقاء بمستوى أكاديميات الشباب في القارة.