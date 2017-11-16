كلباء (الاتحاد)

تستضيف صالة اتحاد كلباء نصف النهائي كأس الاتحاد لكرة قدم الصالات، حيث يلتقي الظفرة حامل اللقب مع شباب الأهلي دبي، في الساعة الخامسة مساء اليوم، ودبا الحصن مع مليحة في الساعة السابعة والربع مساءً.

تأهل الظفرة إلى «مربع الذهب» بطلاً للمجموعة الأولى، برصيد 15 نقطة، ويعتبر الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في جميع مبارياته، باستثناء خسارة وحيدة أمام مليحة «الحصان الأسود» في المسابقة، وأنهى الظفرة مسيرته في الدور الأول، بفوز لافت على الحمرية، وتضم تشكيلة الفريق البرازيلي باسورا، وعبدالكريم جميل، وصبري جميل، ومنصور جميل، وسالم جميل، وخالد شاه، ويونس الحمادي، وعمر وعبدالله كرمستجي، وهلال الجابري، وحمد الشامسي، وطاهر ناصر، وطالب الفزاري، وحمدان الكثيري، ومحمد فدعق.

أما شباب الأهلي دبي هو آخر المتأهلين إلى نصف النهائي، على حساب اتحاد كلباء 3-2، وحصد المركز الثاني، مرافقاً دبا الحصن بطل المجموعة، ويلعب شباب الأهلي، بقيادة خالد المهيري، وراشد عبيد، وعمر عبدالستار، ووليد الغول، وحمد وراشد الراوي، وهاشم زراع، وراشد الهنائي، وأحمد حماد، وعبدالله محمد أهلي، والبرازيلي ماتيوس، وأحمد البلوشي، وعبدالعزيز الشامسي، وتعتبر مباراة الظفرة وشباب الأهلي «كسر عظم»، كونها تجمع بين بطلين سابقين، والفريقان يضمان كوكبة رائعة من اللاعبين.

وفي المباراة الثانية، فإن النزال ساخناً وقوياً، لأن المباراة تعتبر «ديربي الابتسامة» بين دبا الحصن ومليحة، وصعد دبا الحصن في صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، ويعتبر دبا الحصن من الفرق المميزة والقوية، وتضم تشكيلته المصري المعتز بالله عبدالسميع، وحمد الغول، وعبدالله سالم، وعبدالله الحوسني، ووائل محمد خميس، وعاصم علي، وعلي خميس راشد، وتأهل مليحة وصيفاً للمجموعة الأولى، بوصفه أفضل فريق في الدور الثاني، بعد أن حقق العلامة الكاملة 9 نقاط من 3 مباريات، بالإضافة إلى أنه الوحيد الذي كسر سلسلة انتصارات الظفرة، خلال 6 أشهر، وتضم تشكيلة مليحة، البرازيلي أليكس داسيلفا، وعبدالكريم المصعبي، ومهند سيف، ونواف ناصر، وعبدالرحمن العامري، وأحمد السيابي، وأحمد الحمادي، وحميد صنقور وأحمد صالح الدولة.

ومن جانبه، أكد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، اكتمال جاهزية ملعب صالة اتحاد كلباء لاستقبال نصف النهائي، وقال: نتمنى أن تحظى مباراتي اليوم بحضور جماهيري غفير، كما عودنا أبناء المنطقة الشرقية، والمنافسة ستكون حامية ومثيرة بين الفرق الأربعة التي بلغت نصف النهائي، من خلال ما قدمته من مستويات في الدور التمهيدي، وتمنى التوفيق لطاقم التحكيم واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية أكملت العدة لاستضافة وتنظيم النهائي بصالة نادي الشارقة يوم الأحد المقبل.