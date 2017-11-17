الدار العقارية ومونديال الأندية يحتفلان باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

بالتعاون مع اللجنة المنظمة لكأس العالم «أبوظبي 2017»، تحتفل شركة الدار العقارية باليوم الوطني الدولة، من خلال استضافة فعاليات الأنشطة الترويجية الجوالة للبطولة، في مجمعات ومراكز التجزئة التابعة لها، وتشمل شمس بوتيك، وبلازا شاطئ المنيرة، والريانة، والفلاح الجديدة، حتى 2 ديسمبر المقبل.

تضم الفعاليات مجموعة متميزة من المسابقات المشوقة، التي تشمل التدريب على ألعاب المراوغة في كرة القدم، والتمرير، وضربات الرأس ورمي الكرة، بالإضافة إلى التدريب على مهارات أخرى، مثل الدقة، والاحتفاظ بالكرة، والضربة العكسية، واللمس، والرياضة الإلكترونية والقوة والسرعة.

ويتم تسجيل الأداء وتصنيفه للمتسابقين عبر تطبيق خاص على الهاتف المحمول.

تقدم الأنشطة الترويجية الجوالة والفريدة من نوعها، تجربة مبهجة لجميع مشجعي كرة القدم، لمجموعة واسعة من الجماهير، خاصة الأطفال الذين يرغبون في لعب كرة القدم في بيئة آمنة ومريحة، كما تقوم الشخصية الكرتونية للاتحاد الدولي «ظبي» بجولة في مجمعات ومراكز التجزئة التابعة للدار العقارية، لتشجيع جيل كرة القدم المستقبل على المشاركة في الأنشطة الترويجية الجوالة لكأس العالم للأندية.

تهدف الدار العقارية من استضافة هذه الأنشطة إلى تعزيز أهمية دور الرياضة في مجتمعاتها، ومع قرب بداية كأس العالم «أبوظبي 2017»، تقوم الحملة المتنقلة ببث الروح الحماسية بين سكان وزوار مجمعاتها.

وقالت زهرة آل علي، مدير تسويق مجمعات ومراكز التجزئة التابعة لشركة الدار العقارية: تتشرف الشركة بالتعاون مع إحدى أكبر المسابقات في عالم الرياضة، من خلال استضافة الفعاليات في مجمعاتها، وتتيح الأنشطة الترويجية الجوالة لكأس العالم فرصة مذهلة للجميع للالتقاء والاستمتاع، وممارسة رياضتهم المفضلة في بيئة صحية وترفيهية رائعة.