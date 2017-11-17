محمد عبد الله يتقدم سباق المرشحين لإدارة «مونديال 2018»

معتز الشامي (دبي)

تعقد لجنة الحكام بالاتحاد الدولي برئاسة الإيطالي كولينا، أول اجتماعاتها بعد تشكيلها الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي أعضاء اللجنة، وهم السنغافوري شمسول، وهاني بلان، وذلك بعد تقليص اللجنة وإعادة تشكيلها بقيادة كولينا، حيث تضم 9 أعضاء فقط بدلاً من 25 عضواً كما كانت سابقاً.

وينتظر أن تتم مناقشة الأسماء المرشحة لإدارة «مونديال موسكو 2018»، حال تم إتمام الاجتماع المزمع غداً، دون تأجيله إلى نهاية ديسمبر وفق مصادر رسمية بالاتحاد الدولي.

وعلمت «الاتحاد» بأن حكمنا الدولي محمد عبد الله، أصبح من ضمن الأطقم صاحبة التقييم المرتفع، والمرشحة بقوة لإدارة مباريات «مونديال 2018»، خاصة بعد تألقه في كأس العالم للشباب بكوريا، وارتفاع درجات تقييمه على مدار العامين الماضيين، منذ إعلان ترشيحه لكأس العالم، ما جعله يتقدم في الترتيب العام بين القضاة المرشحين للنهائيات، وأصبح ضمن المراكز من الرابع إلى السابع.

وتفيد المتابعات بأن عبد الله ضمن 7 أطقم وضعتها لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي، في الكشف الذي تسلمه «الفيفا» منذ أيام، إلى جانب الأوزبكي رافشان، والسعودي المرداسي، والبحريني شكر الله، والإيراني علي رضائي والياباني ساتو، بالإضافة إلى مرشح قطر.