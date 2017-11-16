ابن غليطة يشيد بـ «المحترفين» في تطوير العاملين بالأندية

دبي (الاتحاد)

اختتمت أمس بمقر اتحاد لكرة القدم بدبي، دورة الإدارة الرياضية، التي تنظمها لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الكرة، وحضر ختام الدورة، وتسليم الشهادات للمشاركين مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، وإبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة للاتحاد، والدكتور خالد محمد عبد الله مستشار تطوير الأعمال بلجنة دوري المحترفين.

وشكر مروان بن غليطة المشاركين على الانضمام للدورة، قائلاً إنه يفخر بالجهود الكبيرة التي تبذلها أكاديمية الاتحاد، مشيداً بلجنة دوري المحترفين ومساعيها المستمرة في تطوير العاملين في الأندية، مضيفاً أن هذه الدورات سيتم تعميمها على الإداريين في المراحل السنية.

وتأتي هذه الدورة الموجهة للعاملين بأندية دوري الخليج العربي، مواصلة لجهود لجنة دوري المحترفين الهادفة إلى تأهيل العاملين بالأندية، من خلال عدد من الدورات التخصصية التي تشمل مختلف مجالات العمل الرياضي، والتي تسهم في إكسابهم الخبرات والمعارف التي تمكنهم من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل في خدمة أنديتهم.

وتسعى لجنة دوري المحترفين من خلال الدورات التي تنظمها إلى تطوير منظومة العمل الاحترافي في الأندية، والإسهام في ترسيخ ثقافة الاحتراف، حيث سبق للجنة تنظيم عدة دورات في الفترة السابقة شملت مجالات الإعلام، التسويق الرياضي، إدارة المرافق والفعاليات الرياضية، إضافة إلى دورة الإدارة الرياضية.