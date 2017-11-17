معتصم عبدالله (دبي)

ما بين استقرار التشكيلة والأعمدة الأساسية للوصل، والتغييرات المستمرة على قائمة الظفرة، يتجدد لقاء الفريقين اليوم على ملعب زعبيل في دبي، ضمن الجولة الثامنة لدوري الخليج العربي، والتي تجمع متصدر البطولة والساعي للوصول إلى «النقطة 20»، أمام ضيفه صاحب المركز الثامن، والباحث عن تعزيز رصيد نقاطه السبع.

ويجد المتابع لتشكيلة الأرجنتيني رودولفو مدرب الوصل، والذي يرفع شعار «الثبات»، مشاركة 9 لاعبين في القائمة الأساسية، في مباريات الجولات السبع الماضية بصورة مستمرة، ليكون أكثر فرق الدوري ثباتاً في «التوليفة»، من بينهم الرباعي كايو، ليما، رنالدو، والمدافع عبدالرحمن علي بـ «العلامة الكاملة» برصيد 360 دقيقة، مقابل أربعة لاعبين فقط في قائمة السوري محمد قويض، شاركوا بانتظام في الجولات السبع الماضية، من بينهم لاعب وحيد هو الفرنسي من أصل مغربي عادل هرماش بـ «العلامة الكاملة» برصيد 630 دقيقة، كأقل الفرق تطبيقاً لمبدأ «ثبات التشكيلة».

وتستحق مواجهة الليلة وصف «طرفي نقيض»، حيث يبحث «الإمبراطور» عن تعزيز رقمه القياسي في الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة للمباراة الـ20 على التوالي في الدوري، منذ آخر خسارة أمام الجزيرة 1-3 في الدور الثاني للموسم الماضي، حيث يعد «الفهود» الفريق الوحيد من دون خسارة في مسابقات الموسم الحالي، في المقابل، يتطلع الظفرة إلى إيقاف نزيف النقاط المستمر في الجولات الخمس الماضية، منذ آخر فوز أمام الشارقة 2-0، وهو الفوز الوحيد في سجل الظفرة، خلال الموسم الحالي، خلال 10 مباريات، بما فيها مواجهاته الثلاث في كأس الخليج العربي.

وسيكون عبدالله النقبي لاعب وسط «الأصفر»، أبرز الغائبين عن مباراة اليوم أمام فريقه السابق، بعد رفض إدارة الظفرة طلب الوصل بشأن مشاركة اللاعب المنتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف الأخير لمدة موسم واحد، وتمسكها بشرط عدم مشاركته أمام الظفرة في المواجهات الرسمية بين الفريقين.