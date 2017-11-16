خبراء: استخدام منتجات الفولاذ المقلّدة يعرض القطاع للخطر

أبوظبي (الاتحاد)

حذر خبراء «اتحاد مصنّعي الفولاذ لمكافحة التقليد»، المبادرة الصناعية التي تضم 18 من المصنعين العالميين للفولاذ الملتزمين بمكافحة منتجات الفولاذ المقلّد، من استخدام المنتجات المقلّدة يعرض القطاع برمّته للخطر. جاء ذلك، خلال المؤتمر المفتوح الذي عقده أمس، على هامش فعاليات «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، حضره مقاولون وموزعون في مجالات الهندسة والمشتريات والإنشاءات وممثلون عن قطاع الخدمات والجمارك. واستعرض المؤتمر نتائج الجهود التي بذلها أعضاء «اتحاد مصنّعي الفولاذ لمكافحة التقليد» في مجال مكافحة المنتجات المقلدة، وناقش المشاركون الخطوات القادمة لمكافحة استخدام هذه المنتجات والاتجار بها في المنطقة، كما قدّموا شرحاً عن إجراءات مكافحة التقليد للجهات الرئيسة ذات الصلة في قطاع النفط والغاز. وخلال العامين المنصرمين، حقق «اتحاد مصنّعي الفولاذ لمكافحة التقليد» نجاحاً فاعلاً في التشجيع على الاستخدام المسؤول لمنتجات الفولاذ بهدف حماية الأفراد والبيئة على حد سواء. وأظهرت دراسة مسحية أجراها الاتحاد أن أكثر من نصف العاملين في قطاع الإنشاءات أبلغوا عن حالات تزوير لمنتجات الفولاذ ضمن مرحلةٍ من مراحل العمل، في حين أن 79% من المهنيين في قطاع البناء في الخليج يؤيدون فرض ضوابط أشد على استيراد منتجات الفولاذ من أسواق محددة.