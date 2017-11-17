قطاع النفط والغاز يواصل توفير فرص العمل في الإمارات لسنوات مقبلة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إن قطاع النفط والغاز يواصل توفير فرص العمل في دولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، على الرغم من التحول نحو الطاقة المتجددة، وإن الخريجين الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة «سيجدون العديد من الفرص».

جاء ذلك، في كلمة لمعاليه أمام منتدى شباب أديبك، المبادرة التوعوية الشبابية السنوية التي أطلقها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، واختتم أعماله أمس. وأضاف معاليه: «سيرسم هؤلاء ملامح جديدة بطريقة مسؤولة لمستقبل القطاع. وهؤلاء أنفسهم هم من سيبتكرون طرقاً أفضل لاستخدام مصادر الطاقة المستدامة، وهم من يجد خير الطرق لإنتاج المياه النظيفة والسيطرة على الفيضانات وبناء مدن وتجمعات في الفضاء».

وأكّد معاليه في كلمته الافتتاحية، أن هذا البرنامج تم تصميمه بالشراكة مع أعضاء من هيئتي التدريس وموظفين في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والمعهد البترولي لمساعدة الشباب الإماراتي على تطوير إمكانياته، معتبراً أن الشباب المشاركين في المنتدى هم «قادة المستقبل المحتملون في قطاع النفط والغاز، الذين يقودون القطاع بعزيمة وحكمة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً». وأضاف: «يشارك قادة المستقبل الذين يحضرون مؤتمر هذا العام كوكبةً سبقتهم من الطلبة المشاركين في دورات البرنامج السابقة شملت 1500 طالب من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يقومون بدورهم باطلاع الطلبة الجدد على الفرص المتاحة في القطاع والوظائف المرضية التي تعود بالنفع عليهم وتحقق نجاحهم وتطورهم في هذه الصناعة المزدهرة والمليئة بالتحديات».

واستضاف البرنامج، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، نحو 400 طالب من 17 مدرسة في دورته للعام 2017، وهدف إلى تثقيف طلبة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بشأن تنوع الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته، وتشجيعهم للانخراط في مجالات دراسية في حقول العلوم والهندسة.