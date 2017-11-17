قطاع النفط والغاز يواصل توفير فرص العمل في الإمارات لسنوات مقبلة

أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح إن قطاع النفط والغاز يواصل توفير فرص العمل في دولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، على الرغم من التحول نحو الطاقة المتجددة، وإن الخريجين الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة «سيجدون العديد من الفرص».
جاء ذلك، في كلمة لمعاليه أمام منتدى شباب أديبك، المبادرة التوعوية الشبابية السنوية التي أطلقها معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، واختتم أعماله أمس. وأضاف معاليه: «سيرسم هؤلاء ملامح جديدة بطريقة مسؤولة لمستقبل القطاع. وهؤلاء أنفسهم هم من سيبتكرون طرقاً أفضل لاستخدام مصادر الطاقة المستدامة، وهم من يجد خير الطرق لإنتاج المياه النظيفة والسيطرة على الفيضانات وبناء مدن وتجمعات في الفضاء».
|
واستضاف البرنامج، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، نحو 400 طالب من 17 مدرسة في دورته للعام 2017، وهدف إلى تثقيف طلبة الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً، بشأن تنوع الفرص الوظيفية المتاحة في قطاع الطاقة بمختلف مجالاته، وتشجيعهم للانخراط في مجالات دراسية في حقول العلوم والهندسة.
|