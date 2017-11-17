تزايد التوقعات بـ «التمديد» يرفع أسعار النفط رغم زيادة المخزونات

سنغافورة وهيوستون (رويترز)

ارتفعت أسواق النفط أمس، مع تفوق أثر التوقعات بتمديد أوبك لتخفيضات الإنتاج خلال اجتماع سيعقد نهاية هذا الشهر على أثر زيادة المخزونات وإنتاج الخام في الولايات المتحدة. وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتا، أو ما يعادل 0.3%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 62.06 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات مقارنة مع التسوية السابقة إلى 55.39 دولار للبرميل. وقال تجار إن ذلك بفضل الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج بهدف تقليص الفارق بين العرض والطلب، ومن ثم رفع الأسعار.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي بواقع 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من نوفمبر الجاري لتصل إلى 459 مليون برميل بحسب ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وسجل إنتاج الخام في الولايات المتحدة مستوى قياسيا بلغ 9.65 مليون برميل يوميا، وهو ما يعني أن الإنتاج ارتفع بنحو 15% منذ أحدث مستويات متدنية سجلها في الآونة الأخيرة، وبالتحديد في منتصف 2016.

وتعتزم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا فتح مكتب مشتريات في الولايات المتحدة هو أول منشأة دولية لها منذ انتفاضة 2011 التي تركت البلاد في حالة من الفوضى، وذلك بهدف توسيع دائرة الموردين وإقناع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم قطاع النفط في البلاد.