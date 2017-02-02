الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في عمليات الدمج والاستحواذ

دبي (الاتحاد)
تصدرت دولة الإمارات عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات ومن ثم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عمليتين.
وحلّت الكويت في الصدارة من حيث القيمة لعام 2016، بعد عملية استحواذ شركة «هاباج- لويد» الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليار دولار أميركي.
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وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ظلت السوق العالمية مستقرة خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 إلى الربع الأخير من ذات العام، حيث حققت عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعاً في الحجم بلغ نسبة 2% وسجلت انخفاضاً في القيمة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.
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