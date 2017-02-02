الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في عمليات الدمج والاستحواذ

دبي (الاتحاد)

تصدرت دولة الإمارات عمليات الدمج والاستحواذ الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط حيث شهدت تنفيذ 18 عملية من أصل 29 عملية، تلتها سلطنة عمان التي سجلت تنفيذ ثلاث عمليات ومن ثم المملكة العربية السعودية بتنفيذ عمليتين.

وحلّت الكويت في الصدارة من حيث القيمة لعام 2016، بعد عملية استحواذ شركة «هاباج- لويد» الألمانية للشحن البحري على شركة الملاحة العربية المتحدة بمبلغ 5.4 مليار دولار أميركي.‏‭

و‬شهدت ‬عمليات ‬الدمج ‬والاستحواذ ‬العالمية ‬العابرة ‬للحدود ‬تراجعاً ‬طفيفاً ‬في ‬العام ‬2016 ‬مقارنةً ‬بالعام ‬السابق، ‬وذلك ‬نتيجة ‬للأحداث ‬العالمية ‬المضطربة ‬وغير ‬المتوقعة، ‬إلا ‬أن ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط ‬شهدت ‬انتعاشاً ‬قوياً ‬في ‬حركة ‬العمليات، ‬وتحديداً ‬العمليات ‬الواردة ‬من ‬المنطقة، ‬وذلك ‬وفقاً ‬لمؤشر «‬بيكر ‬ماكينزي» ‬لعمليات ‬الدمج ‬والاستحواذ ‬العابرة ‬للحدود.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، ظلت السوق العالمية مستقرة خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2016 إلى الربع الأخير من ذات العام، حيث حققت عمليات الدمج والاستحواذ ارتفاعاً في الحجم بلغ نسبة 2% وسجلت انخفاضاً في القيمة بنسبة 1% مقارنة بالربع السابق.