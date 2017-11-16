موانئ دبي توقع مذكرة تفاهم مع مالي

دبي (الاتحاد)
شهد المنتدى العالمي للاستثمار الذي نظمته مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي أمس، لقاء سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» برئيس جمهورية مالي إبراهيم بوبكر كايتا، والتوقيع على مذكرة تفاهم حول وضع مخطط رئيسي لتطوير البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتبسيط ومكننة الإجراءات الجمركية في مالي، بما يدعم تطورها ونموها الاقتصادي ويربطها بالأسواق العالمية.
وبموجب الاتفاقية، تقوم موانئ دبي العالمية بالشراكة مع حكومة مالي بإجراء الدراسات اللازمة لتحديد المشاريع اللوجستية وتطوير البنى التحتية التي تدعم خطط الحكومة التطويرية وتعزز التجارة والاقتصاد في مالي وفي أفريقيا بشكل عام.
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نموذجنا الرائد في جبل علي أعتبر قبل عقود فكرة مجنونة، لكنه أثبت جدواه في دعم الاقتصاد المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يساهم ميناء جبل علي والمنطقة الحرة (جافزا) بأكثر من 20% من الناتج المحلي للإمارة ويعدان بوابة لنحو ملياري نسمة بسبب موقعهما على مفترق طرق التجارية العالمية إضافة إلى توفر سلسلة توريد متكاملة متعددة الوسائط تدعمها التقنيات الحديثة والإجراءات التجارية المبسطة».