«بيور هارفست» تنهي تمويل مرحلة «Seed»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت شركة بيور هارفست للمزارع الذكية المحدودة (بيور هارفست أو الشركة)، عن استثمار لمرحلة «Seed» بقيمة 4.5 مليون دولار في جولة التمويل التي تم تجاوز الاكتتاب المطلوب فيها بشكل كبير.

ويأتي ذلك في أعقاب جولة سابقة قبل البذر «Pre-Seed» بقيمة 1.1 مليون دولار بقيادة شركة شروق للاستثمار في أبوظبي.

تم توفير التمويل الحالي للمشروع من قبل أحد صناديق الحكومة الاتحادية، وشركاء التكنولوجيا في الشركة، ومجموعة من المستثمرين الملاك أصحاب الرؤيا من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وجميعهم يدعمون بقوة رؤية الشركة لتقديم حل حقيقي وملموس للأمن الغذائي في المنطقة عن طريق نشر تقنيات متقدمة ومستدامة في مجال الزراعة من أجل زيادة نوعية الفواكه والخضراوات الطازجة والمحلية على مدار السنة، والتغلب على المناخ القاسي والجاف في المنطقة، وندرة الموارد المائية العذبة.