«إعمار للتطوير» تحدد تسعير أسهمها للطرح بـ 6.03 درهم للسهم العادي الواحد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إعمار للتطوير أمس عن نجاحها في تسعير أسهمها العادية للطرح العام الأولي، حيث تم تحديد السعر النهائي للطرح بـ6.03 درهم للسهم العادي. ووفقاً لسعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج نحو 24.1 مليار درهم.

ويبلغ عدد الأسهم المشمولة في الطرح 800 مليون سهم تمثل نحو 20% تقريباً من إجمالي رأس المال.

ويبلغ إجمالي قيمة الأسهم العادية المباعة من قبل شركة إعمار العقارية ش.م.ع نحو 4.82 مليار درهم. وبلغت نتيجة التخصيص النهائي نحو 93.8% للمستثمرين المؤهلين («شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة»)، و6.2% للأفراد وغيرهم من المستثمرين («شريحة الأفراد»).

ويتوقع أن يتم الإدراج والتداول في سوق دبي المالي عند الساعة العاشرة من صباح يوم 22 نوفمبر 2017 تحت الرمز (EMAARDEV). وقال محمد علي راشد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يمثل هذا اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة إعمار للتطوير، فالاهتمام الكبير من قبل الأفراد والمؤسسات الاستثمارية بالطرح الأولي العام يقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا المستقبلية. فشركة إعمار للتطوير تعمل وفق استراتيجية واضحة للنمو، ولديها محفظة قوية من المبيعات المتراكمة، وتدفقات نقدية عالية، وتوزيعات أرباح مستهدفة بقيمة 1.7 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يعني عائداً قوياً على التوزيعات مقارنة مع الشركات المماثلة. وإننا على ثقةٍ تامة بأن أمامنا فرصاً كبيرة في المستقبل، كما أننا على قناعة بأهمية المنافع التي سيحققها الطرح للمساهمين».

وفقاً لمتطلبات «هيئة الأوراق المالية والسلع» بدولة الإمارات فيما يتعلق بالطرح العالمي، ستقوم الشركة بتاريخ 21 نوفمبر 2017 بنشر إعلان («الإعلان»)، والذي سيوضح إجمالي الديون المستحقة على الشركة والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيل تمويلي، والتغيرات في رأس المال، كما في 20 نوفمبر 2017 لكل بند، كما يشمل الإعلان إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهم البائع وأرقام المبيعات المُحدَّثة للفترة من 1 أكتوبر 2017 إلى 20 نوفمبر 2017.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان يتضمن بياناً من الشركة تقر فيه بأنه لم تطرأ أي تغيرات سلبية جوهرية على أعمالها منذ 30 سبتمبر 2017.

تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المبينة أدناه، كما في 13 نوفمبر 2017 وتلك التي سيتم عرضها في الإعلان، لم يتم تدقيقها أو مراجعتها أو الإبلاغ عنها أو اعتمادها من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، «إرنست آند يونغ ميدل إيست» (فرع دبي) («إرنست آند يونغ»)، أو أي طرف ثالث آخر.