سهمان يستقطبان انتباه المستثمرين والأسواق المحلية تتراجع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطب سهمان مدرجان في سوق دبي المالي المالي أمس معظم التداولات المنفذة بأسواق المال المحلية، حيث تركزت التداولات على سهمي «جي اف اتس» و«أمانات»، لترتفع قيم التداولات إلى 718 مليون درهم، لترتفع قيمة التداولات الأسبوعية إلى 3.5 مليار درهم. وأغلقت الأسواق في المنطقة «الحمراء» منخفضة بشكل طفيف، واستقر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4327.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.22% فيما انخفض مؤشر سوق دبي المالي إلى 3460.2 نقطة، بانخفاض 0.21%. وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس نحو 88 مليون درهم، هي قيمة 32.1 مليون سهم، تم تداولها من خلال 804 صفقات أبرمت على أسهم 28 شركة مساهمة مدرجة بالسوق، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 9 شركات وانخفاض أسعار 12 شركة فيما استقرت أسعار السوق لـ7 شركات دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها ليوم أول من أمس.

وتركزت التداولات على أسهم اتصالات والبنوك والعقار، حيث تصدرت شركة اتصالات قائمة الشركات الأكثر تداولا بقيمة 26.2 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على سعر 16.6 درهم متراجعا بقيمة 0.2 درهم خلال الجل سة. تلاه سهم بنك أبوظبي الأول بقيمة تداولات بلغت 13.4 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 10.2 درهم مرتفعا بقيمة 0.05 درهم مقارنة مع سعر إغلاقه أول من أمس.

وجاء بنك أبوظبي التجاري بقيمة تداولات بلغت 10.4 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعا 0.05 درهم عند مستوى الإغلاق البالغ 7.1 درهم. وتم تداول نحو 6.8 مليون درهم على أسهم شركة الدار العقارية التي أغلق سهمها على سعر 2.22 درهم دون تغيير مقارنة مع سعر الإغلاق أول من أمس.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 630.740 مليون درهم بتنفيذ 4,904 صفقات توزعت على 351.920 مليون سهم. وكانت محصلة التداولات ارتفاع 13 شركة وهبوط 17 شركة وثبات أسعار 7 شركة، ومن أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بإغلاق 1.650 درهم بنسبة تغير بلغت 4.430%، تلاها مجموعة السلام القابضة بإغلاق 0.690 درهم بنسبة تغير بلغت 3.120%، ثم مصرف السلام السودان بإغلاق 1.850 درهم بنسبة تغير بلغت 2.780%، تلاه شركة سوق دبي المالي بإغلاق 1.140 درهم بنسبة تغير بلغت 2.700% وختم مصرف السلام البحرين بإغلاق 0.930 درهم بنسبة تغير بلغت 2.080%. بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، شركة دبي للتأمين بإغلاق 3.350 درهم بنسبة تغير بلغت 9.460%

ثم شركة تبريد بإغلاق 1.850 درهم بنسبة تغير بلغت 4.150% تلاها شركة دو «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بإغلاق 5.150 درهم بنسبة تغير بلغت 2.830% تلاها مصرف عجمان بإغلاق 1.100 درهم بنسبة تغير بلغت 1.790% ثم دار التكافل بإغلاق 0.890 درهم بنسبة تغير بلغت 1.660%

وفي ما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول فقد حققت مجموعة جي اف اتش المالية تداولات بقيمة 240.16 مليون درهم ثم جاءت إعمار العقارية بتداولات قيمتها 115 مليون درهم تلتها شركه أمانات القابضة بتداولات قيمتها 73.4 مليون درهم ثم جاءت دبي للاستثمار بتداولات بقيمة 35.7 مليون درهم.