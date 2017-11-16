«إكسبو الشارقة» يستضيف المعرض التجاري التايلندي

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 21-25 نوفمبر الجاري «المعرض التجاري التايلندي 2017»، الذي يقام بمشاركة أكثر من 100 عارض من تايلاند يقدمون عروضاً مذهلة على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات الأصلية عالية الجودة والخدمات التايلاندية.

ويستعرض المشاركون في هذا الحدث الذي يفتح أبوابه لكل من التجار وعامة الزوار، منتجات التجميل والسبا والصحة والأزياء والأكسسوارات، بالإضافة إلى المنتجات المنزلية والحياة اليومية والأطعمة والمشروبات التايلندية، إلى جانب مجموعة من الخدمات الرائدة في مجالات البناء والامتيازات والخدمات الطبية والمستشفيات وغيرها.

جاء الإعلان عن موعد انطلاق المعرض خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول في فندق هوليداي أن في دبي حضره سعادة «كومات كمالنافين» سفير تايلاند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وأكافوت تانغسيلكيو سونغ المدير الإداري لشركة فيغا للتجارة البينية والمعارض.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المعرض يعكس مكانة إمارة الشارقة الرائدة كمركز تجاري إقليمي ودولي، وكذلك أهمية مركز إكسبو الشارقة كمنصة رئيسية لتنظيم الأحداث التجارية والاقتصادية والثقافية المتميزة التي تحظى باهتمام رجال الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على أنواعها الراغبة بتعزيز حضورها في دولة الإمارات وأسواق المنطقة أو عقد الشراكات وإبرام الصفقات أو الاطلاع على آخر التطورات في شتى المجالات.