760 مليار درهم حجم تجارة الإمارات مع الهند في 6 سنوات

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك مع بنجك بودكي، القنصل الاقتصادي الهندي لدى الدولة، خلال اجتماع امس بمقر الهيئة في دبي، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الجمارك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، وذلك بحضور أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة.

وتناول الاجتماع، أوجه التعاون الجمركي المشترك بين البلدين، والآفاق المستقبلية للتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز إدارة المخاطر الجمركية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات لترشح دبي براساد داش، مدير عام الجمارك الهندية لمنصب نائب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقدم القنصل الهندي خلال اللقاء دعوة لسعادة المدير العام للهيئة لحضور حفل مديرية استخبارات الإيرادات الهندية، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشائها المقرر إقامته في العاصمة نيودلهي خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد جمعة بوعصيبة، إن جمهورية الهند تحتل المرتبة الثانية في ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، متوقعاً أن تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة، في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون والتجارة، ودفع العلاقات التجارية والاقتصادية والاجتماعية إلى مستويات أعلى من التطور والازدهار.