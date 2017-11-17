أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق أمس مذكرة تفاهم مع مركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وذلك لتأسيس شراكة استراتيجية بين الأطراف الثلاثة، تهدف إلى تفعيل التعاون وتنسيق الجهود والمبادرات التي تعزز تقديم أفضل خدمات تسوية وفض المنازعات التجارية في دولة الإمارات.

وتأتي الشراكة الثلاثية الموقعة في مقر سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، بهدف الارتقاء بممارسات ومعايير إدارة وتسوية المنازعات للشركات المحلية والعالمية ومجتمع المستثمرين في الدولة، حيث تتيح للشركات المسجلة في مركز رأس الخيمة للشركات الدولية الاستفادة من كل المعلومات والخدمات المتصلة بتسوية المنازعات المقدمة وفقاً لقانون العموم في سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق.

كما تتيح للأطراف الموقعة مجالات واسعة لتبادل المعلومات والأفكار وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة بما يعود بالنفع على المستثمرين ومختلف قطاعات الأعمال.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للشركات الدولية، بأن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي المركز لتقديم أفضل الخدمات وخيارات التحكيم التجاري وتسوية المنازعات لكل الشركات المسجلة فيه لتمكينها من التعامل الفعّال مع مختلف القضايا التجارية التي تعترض سبيل أعمالها، مؤكداً أن الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي ومحاكم السوق تربط المتعاملين مع المركز بأفضل أنظمة وخدمات تسوية المنازعات المقدمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.