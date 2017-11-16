«نيسان» تتنافس خلال مباريات كرة قدم للسيارات

دبي (الاتحاد)

دعت شركة نيسان هواة كرة القدم وعشاق السيارات إلى التواصل والمشاركة في منصتها التفاعلية في معرض دبي الدولي للسيارات 2017. وجمعت «نيسان» بين الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كل من رياضة كرة القدم والسيارات بين سكان المنطقة، وذلك من خلال تجهيز ست سيارات «نيسان كيكس» وتحويل كل منها إلى ذراع للتحكم في لعبة كرة قدم إلكترونية لدوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال جعل عجلة القيادة والدواسات في كل من هذه السيارات تؤدي وظائف الأزرار الموجودة في أذرع التحكم الخاصة بأجهزة «بلاي ستيشن».

وقال كاليانا سافاغنانام، رئيس قسم الشرق الأوسط ونائب الرئيس الإقليمي لشركة نيسان في أفريقيا والشرق الأوسط والهند: «تعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، ويسرنا أن نروج لشراكتنا مع دوري أبطال أوروبا في المنطقة. وتأتي هذه الفعالية الفريدة والمثيرة في إطار مبادرة نيسان«إبداع يثير الحماس»، والتي تركز على تقديم تجارب قيادة شائقة وممتعة».