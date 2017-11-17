شركات التصنيع تعرض أحدث تقنياتها في «دبي للسيارات»

دبي (الاتحاد)

تسعى شركات تصنيع السيارات الرائدة عالمياً إلى تسليط الضوء على أحدث ابتكاراتها في قطاع صناعة السيارات، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الـ14 من معرض دبي الدولي للسيارات التي تُقام فعالياته حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، بما يتوافق مع تبنّي دبي المستمر تعزيز أنظمة النقل ذاتيّة القيادة وتعزيز التقنيات الداعمة لتجارب القيادة.

وخلال فعاليات المعرض هذا العام، كشفت شركة ’جاكوار لاند روڤر‘ النقاب لأول مرّة عن سيارتها الجديدة ’رينج روفر 2018‘، والتي تتميز بأحدث التقنيات الداعمة التي تتيح للسائق التعامل بكفاءة مع جميع العقبات التي يصادفها. كما تشتمل السيارة على نظام ’تاتش برو ديو‘ (Touch Pro Duo) للمعلومات والترفيه الذي يتضمّن شاشة عرض عالية الوضوح تعمل باللمس وتمزج بين المظهر المستقبلي والأنيق مع واجهة مستخدم مبسّطة وجذابة وتنطوي على وظائف منقطعة النظير. وتساهم التقنيات الجديدة في تعزيز ثقة السائقين من خلال مجموعة من الحلول الداعمة للسائقين، والتي تضمن لهم تجارب قيادة هادئة ومرنة وآمنة مع إمكانات تحكّم شاملة. ويبرز في صدارة هذا الاتجاه شركة ’إنفينيتي‘ التي عرضت سيارتها الجديدة ’كيو إكس 80‘ (QX80)، والتي تتميز بأحدث الابتكارات التي تعزز بشكل استباقي معايير السلامة التي تمكن السائق من تحديد ورصد المركبات الأخرى والأخطار المحتملة والاستجابة لها أثناء القيادة، مما يضمن أعلى معايير السلامة والأداء. من جهة ثانية، كشف شركة ’نيسان‘ النقاب عن سيارة ’بليد جلايدر‘ (BladeGlider) الرياضية، وهي نموذج اختباري أولي لمركبة كهربائية عالية الأداء تتمتع بتصميم يحاكي السيارات الرياضية الوثابة، والتي تقدّم لزوار معرض دبي الدولي للسيارات لمحة عن أحدث تقنيات التنقل المستقبلية، حيث تصل سرعة هذه السيارة إلى 190 كم/‏‏ ساعة في أقل من 5 ثوان، وهي مزوّدة بباقة من أحدث التقنيات والحلول المتقدمة.

بدوره، قال لينارت مولر-تيوت، رئيس قسم التسويق والاتصالات في شركة ’مرسيدس- بنز الشرق الأوسط‘: «يشهد قطاع صناعة السيارات تغيرات متسارعة سبق وأن توقعنا حدوثها بل وساهمنا في رسم ملامحها أيضاً.

وإن المجموعة المتنوعة من المنتجات والمفاهيم التي يقدّمها معرض دبي الدولي للسيارات هذا العام ترسي معايير جديدة على مستوى الوضع الراهن للقطاع، وتقدم لمحة عن أوجه مستقبل التنقل على الصعيدين التقليدي والرقمي.

وتشمل الميزات الخاصة للسيارة واجهة مليئة بالتقنيات الحديثة والأكثر تطوراً تتجسد في الأداء وأنظمة التشغيل، حيث يمكن التحكّم بجميع أجهزة السيارة، بما في ذلك الأبواب عن طريق اللمس، كما يمكن استخدام نظام التعرّف على الأوامر الصوتية .

وباعتباره واحداً من أهم المواضيع المطروحة في قطاع السيارات، استقطب موضوع ’مستقبل التنقل‘ مشاركة كبيرة من هذا الأسبوع من كبار الشخصيات في عالم السيارات بهدف مناقشة آخر المستجدات في هذا القطاع المتطور، وذلك خلال عروض فعالية ’إجنيشن لايف‘ (Ignition Live).

ويحرص خبراء وقادة الفكر في القطاع والزوار على مناقشة المواضيع التي ترسم ملامح جديدة لعالم السيارات، وذلك من خلال 6 جلسات مميزة تُعقد على مدى أيام المعرض الخمسة، بما يفي ذلك الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع هامة مثل ’مساهمة التحوّل الرقمي في تغيير طريقة تفاعلنا مع سيارتنا‘ و«الركائز الأربعة للتنقل في المستقبل وكيفية عمل السيارات ذاتية القيادة».