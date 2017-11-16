«صافات السودانية» تسعى إلى شراكات جديدة

دبي (وام)

قال محمد عمر سليمان إدريس، الناطق الرسمي لمجموعة «صافات السودانية للطيران»: «إن المجموعة تسعى من خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للطيران 2017 إلى الدخول في شراكات جديدة لتطوير قاعدة الطيران في السودان وإفريقيا بصورة عامة، بالإضافة إلى تعزيز الوجود الإقليمي لها في دولة الإمارات ومنطقة الخليج».

وأوضح إدريس، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن المجموعة تعرض من خلال منصتها في معرض دبي للطيران أكثر من 27 خدمة في مجال الصيانة والتدريب والتصنيع والبحث والتطوير وتشغيل الطائرات، فضلاً عن المشاركة في العروض الجوية عبر طائراتها «صافات 3»، وطائرات المروحية «صافات 2»، والتي لاقت إشادة كبيرة من المشاركين.

ولفت إلى أن دخول المجموعة في شراكة مع مصنع انتونوفل الأوكراني لصناعة طائرات الانتونوفل العاملة في إفريقيا، ومع شركة بروجرس الأوكرانية لصيانة المحركات، وشراكة أخرى من شركة اسبارك الروسية.

وأكد أن معرض دبي للطيران الذي تشارك فيه مجموعة صافات، للمرة الخامسة على التوالي، يعتبر منصة لتبادل الأفكار والرؤى والتكنولوجيا مع رواد صناعة الطيران في العالم، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى توسيع قاعدة المتعاملين معها، بما يحقق الفرص المتكافئة، وبالأدوار التي ظلت تلعبها منظومة الصناعات الدفاعية في تطوير صناعات الطيران، مما يعكس التطور التقني الذي وصل إليه السودان في هذه المجال.

يذكر أن مجموعة صافات للطيران السودانية هي مجموعة متخصصة في مجال صناعة الطيران بأنواعه كافة، تأسست في السودان في عام 2004، وبدأت صناعة الطائرات في عام 2009.