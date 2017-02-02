663 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» خلال 2016

رأس الخيمة (الاتحاد)

حققت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني 663 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7%، قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015، ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10 ملايين درهم عن عام 2015، كنتيجة لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «كان عام 2016 مليئاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والإقليمية».

وأضاف: «بدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي».

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكلٍ أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى 1.0 مليار درهم، وذلك بالأساس نتيجة للزيادة البالغة قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.