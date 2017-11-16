«بوينج»: بيع وتوزيع محركات رولز رويس للطائرات العسكرية

دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة بوينج من خلال إحدى شركاتها «آڤيال»، عن اتفاقية لبيع وتوزيع قطع الغيار بالتعاون مع شركة رولز رويس، لدعم أسطولها العالمي من محركات AE للطائرات العسكرية.
وتتضمن هذه الاتفاقية، التي تم الإعلان عنها في معرض باريس للطيران، محركات AE 2100 من رولز رويس.
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وقال جيف توماس، نائب الرئيس لأعمال الخدمات الدفاعية في أميركا الشمالية لدى شركة رولز رويس: «نركز في رولز رويس بشكل مستمر على خدمة عملائنا العسكريين حول العالم، وسوف يوفر اتفاقنا مع آڤيال دعماً ممتازاً لمشغلي محركات AE.
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بالإضافة إلى محركات AE، توفر شركة آڤيال الخدمات العالمية والدعم لمحركات رولز رويس T56، M250 وRR300.
وأضاف إريك سترافيل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «آڤيال»: «نحن سعداء بمواصلة تعزيز علاقتنا مع رولز رويس من خلال توفير خدمة توزيع ودعم عالمية المستوى لمحركات AE للطائرات العسكرية.