«مبادلة» تهيئ كوادر عالية المستوى لبناء مستقبل صناعة الطيران

فهد الأميري (دبي)
تحرص مبادلة للاستثمار بشكل دؤوب على إعداد كوادر عالمية المستوى بهدف تعزيز مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير قوة عمل المستقبل، عبر تدريب الشباب المواطنين بجميع فئاتهم العمرية ببرامج أكاديمية وتأهيلية بهدف توجيههم نحو مهن ذات أهمية استراتيجية، حسب فاطمة المرزوقي، نائب رئيس التعليم والتدريب في قطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركة.
وقالت لـ «الاتحاد» على هامش معرض دبي للطيران 2017 الذي اختتم أعماله أمس: إن مبادلة حرصت على تخصيص برامج للطلبة المواطنين تتعلق بمجال الطيران بشكل عام وبآفاقه المختلفة، وذلك عبر استراتيجية شاملة وضعتها الشركة لهذا الغرض وتضم جميع الفئات العمرية في المراحل الدراسية المختلفة بداية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر. وأوضحت المرزوقي: «تم تخصيص برامج ومساقات متخصصة لكل مرحلة دراسية حسب الفئة العمرية، وكذلك تم تخصيص برنامج أكاديمي لطلبة الجامعات، إلى جانب برامج فنية متخصصة حول صناعة الطيران للمبتدئين في العمل، مشيرة إلى أن اختيار الطلبة لا يكون وفقا لدرجاتهم العلمية بل بحسب ما لدى كل منهم من شغف وتطلع حول معرفة مجال الطيران بشكل عام.
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وأضافت أن هذه البرامج تشمل وصف وتعريف شامل حول هياكل ومحركات الطائرات وطبيعة عمل المختصين فيها مثل وظيفة الطيار والفني ومهندس طيران، كما تم تخصيص مخيمات شتوية لمدة أسبوع لطلبة المرحلة الثانوية لتعريفهم بالطائرات من دون طيار بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى شركاتنا مثل «ستراتا» و«ياسات» والمطارات لتعريفهم بطبيعة عمل الموظفين في هذه الأماكن». وتابعت «أما طلبة الجامعة فخصصنا لهم برامج مختلفة إذ يوجد لدينا 10 طلاب مواطنين من جامعات محلية يحملون تخصص الهندسة يعملون حاليا في مشاريع متعلقة بمجالي البحث والابتكار الهندسة في مصانع «طائرات «بوينج «787 بالولايات المتحدة الأميركية، لافتة إلى تخصيص برنامج دراسي في تخصص هندسة الطيران ضمن قسم الهندسة الميكانيكية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والذي يركز على تطوير مناهج دراسية ومختبرات للطيران لتمكين الخريجين من الطلاب الهندسة من الحصول على المعارف والمهارات اللازمة وتطبيق الحلول العملية التي تمكنهم من خدمة قطاع صناعة الطيران في دولة الإمارات».
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وقالت «لدينا نحو 40 طالباً مواطناً يدرسون هندسة طيران في دول أخرى تم تعيين 27 خريجاً منهم في شركاتنا كونهم أضحوا مؤهلين للالتحاق بالعمل في شركاتنا بعد أن تولينا توجيههم ورفع مستوى حماسهم أثناء متابعتنا لهم في الدول التي كانوا يدرسون بها»