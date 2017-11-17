إسحاق البلوشي: الإمارات تحررت من التقليدية في الصناعات العسكرية

دبي (وام)

أكد سعادة اللواء الركن طيار إسحاق صالح البلوشي، رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لمعرض دبي للطيران 2017، أن الإمارات تحررت من التقليدية في الصناعات العسكرية بأنواعها كافة، وتركز في منهجيتها على التطوير في كل المناحي العسكرية، لمواكبة المستقبل في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي تعول عليه دول العالم في تحقيق أمنها واستقرارها.

وأوضح أن قطاع الطيران يشكل أحد مشاهد النهضة والتطور في الإمارات، إذ يحاكي في مضمونه الاستدامة في الابتكار والإبداع في جودة الصناعة الجوية، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى العالمي أيضاً، لاسيما أنها تشهد تطوراً سريعاً في تلك الصناعات.

وقال في حوار خاص مع «درع الوطن»، على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، إن المعرض يعكس مع كل دورة جديدة له، مشاهد التطور والتنمية في الإمارات، ويؤكد مكانتها في صناعة الطيران بين دول العالم، فضلاً عن أن المعرض أصبح منصة عالمية تمثل منظومة متكاملة لاستقطاب كبرى الشركات الدولية المتخصصة في صناعة المنتجات الجوية بأنواعها.

وأضاف أن «معرض دبي للطيران» من أكثر المعارض شهرة في مجال الطيران على مستوى العالم، إذ يقام بمشاركة الشركات العالمية التي تتنافس على سوق الشرق الأوسط، وارتكزت شهرته على المعروضات التي تحاكي أحدث التقنيات في هذا المجال، والصفقات المهمة، التي يشهدها خلال فترة انعقاده، والكم الهائل من زائرين من مختلف دول العالم، وهي فرصة طيبة لتقوية العلاقات مع الشركاء والأصدقاء في المنطقة.