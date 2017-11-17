قطاع النفط والغاز يستحوذ على %20 من أعمال «دوكاب»

سيد الحجار (أبوظبي)

تعتزم شركة «دوكاب» التوسع في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما الهند، بحسب المهندس جمال سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»، والذي أوضح أن قطاع النفط يستحوذ على 20% من أعمال «دوكاب».

وقال الظاهري لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» أمس، إن أعمال الشركة تنتشر حاليا في نحو 30 دولة، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتوسع في أسواق واعدة مثل الهند وأستراليا وشمال وغرب أفريقيا، وفي آسيا.

ولفت إلى أن أعمال الشركة الخارجية سجلت نموا بنسبة 11% سنويا، موضحا أن الإمارات تستحوذ على نحو 70% من أعمال «دوكاب».

وذكر أن «دوكاب» قامت بتوريد منتجاتها المتنوعة من الكابلات لمشاريع رائدة داخل الدولة مثل «شمس 1» ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة براكة للطاقة النووية، موضحا أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي بلغ نحو 4,3 مليار درهم.