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«الغيث» تركز على الأسواق الخارجية وتتوسع بالسودان والكويت
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تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

تسعى شركة «الغيث» للتوريدات وخدمات حقول النفط المحدودة، لزيادة أعمالها بالخارج، لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب عاطف عريقات، المدير التنفيذي للشركة، والذي كشف عن افتتاح فرع جديد بالسودان، ودراسة افتتاح مكتب بالكويت.

وقال عريقات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول إن الشركة حصلت على عقود جديدة في السودان مؤخرا، ما يعزز من فرص عمل «الغيث» بالأسواق الخارجية، بجانب أعمال بالسعودية والجزائر.

وأضاف «بناء على أوضاع قطاع البترول في العالم، فإنه يتحتم على الشركات أن تتوسع في عدة مناطق، حتى تضمن الاستمرارية»، محذرا من استمرار سياسات الشركات الأجنبية بالسوق المحلية في «حرق الأسعار».

وذكر عريقات أن كثيرا من الشركات الأجنبية التي تتوافد على السوق الإماراتي خلال الفترة الحالية، تقلص الأسعار بنسب مرتفعة، لاسيما في ظل مقدرتهم على تعويض ذلك من أفرع أخرى بالخارج، ولذلك فإن الشركات المواطنة التي لا تمتلك أفرعا بالخارج، قد لا تستطيع الاستثمار، وبناء على ذلك جاء توجه الشركة للتوسع بالخارج، لضمان الاستمرارية والمنافسة، بل والبقاء، إذ يمكن القول إن شركات البترول تمر حاليا بمرحلة «صراع البقاء».

وأضاف: في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، فإن شركة «أدنوك» تدعم الشركات المواطنة العاملة بمجال خدمات البترول منذ عقود، بهدف تقوية البنية التحتية لصناعة النفط والغاز، وهو ما أسهم في تواجد شركات إماراتية قوية قادرة على منافسة نظيرتها الأجنبية، بينما اليوم فإن سياسة «حرق الأسعار» التي تتبعها بعض الشركات الأجنبية بقطاع النفط، تهدد المؤسسات المحلية بالخروج من السوق. ... المزيد
     
 

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