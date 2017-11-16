%10 نمو أعمال «علي وأولاده لخدمات النفط»

سيد الحجار (أبوظبي)

حققت شركة علي وأولاده لخدمات النفط نمواً في حجم أعمالها بنحو 10% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، بحسب ربيع المخللاتي نائب المدير العام للشركة.

وقال المخللاتي لـ«الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي اختتم فعالياته أمس، إنه رغم تباطؤ النشاط بسوق النفط خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الشركة استطاعت تحقيق معدلات نمو جيدة، بدعم من التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في أعمالها.

وأوضح أن التوسع في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة يسهم في تقليص النفقات لشركات البترول، عبر توفير الوقت والجهد، مبيناً أن توفير الوقت يعني تقليص التكاليف التشغيلية، ما ينعكس بشكل إيجابي على أعمال شركات التنقيب، ويسهم في تحسن الأداء.

وأضاف: «رغم أن التقنيات الحديثة ربما تكون ذات تكلفة عالية، فإنها تحقق المزيد من التوفير على المدى الطويل».