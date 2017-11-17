منتدى شركات الحفارات يؤكد أهمية تعزيز كفاءة العمليات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مشاركون في المنتدى الثالث عشر للشركات المالكة للحفارات الذي عقد على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أمس، أهمية تعزيز كفاءة العمليات والاستخدام الأكفأ للموارد المادية والبشرية والمالية في صناعة الحفر في المنطقة.

نظمت المنتدى شركة أدنوك للحفر، إحدى شركات مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وحضره 200 من الخبراء والمتخصصين من الشركات العاملة في مجال حفر آبار النفط والغاز.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر عبدالله سعيد السويدي، أن تنظيم هذا المنتدى للسنة الثالثة عشرة على التوالي يعكس الدور الريادي الذي تلعبه أدنوك في تعزيز علاقات التعاون والتكامل بين الجهات العاملة في صناعة النفط في المنطقة وتطوير وتنمية قطاع الطاقة العالمي.

وقال السويدي: «تماشياً مع استراتيجية أدنوك للنمو الذكي 2030 التي تهدف لتعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، استجابت شركة أدنوك للحفر بفعالية للمتغيرات والتحديات التي تشهدها الصناعة من خلال الارتقاء بالأداء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف واستمرار التركيز على أفضل معايير الصحة والسلامة والبيئة. وانطلاقاً من حرصنا على تعميم الاستفادة من هذه الاستراتيجية التي تبنتها أدنوك، قررنا أن يركز المنتدى هذا العام على الجوانب المتعلقة بكفاءة العمليات، باعتبارها أساس الأداء المتميز والناجح».

وأضاف، تمثل صناعة الحفر عنصراً مهماً لقطاع الاستكشاف والإنتاج وتطوير الحقول النفطية، وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز القيمة من الموارد الهيدروكربونية، ولذا، فإن استغلال كافة الفرص التي تساعد على تعزيز الكفاءة، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الكفاءة المالية ينعكس بشكل كبير ومباشر على زيادة ربحية مشاريع الاستكشاف والإنتاج.

ومن هذا المنطلق، يحرص الخبراء والمتخصصون المشاركون في هذا المنتدى على تبادل الخبرات وبحث أفضل السبل والممارسات ومناقشة آخر التطورات التقنية التي تساعد على تطوير وتعزيز عمليات حفر آبار النفط والغاز.

وتنظم شركة أدنوك للحفر هذا المنتدى سنوياً منذ عام 2005 بالتعاون مع هيئة التصنيف العالمية «دي أن في جي أل»، بهدف تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والاطلاع على أحدث التطورات والمتغيرات في صناعة الحفر.

ويشارك في هذا المنتدى مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال حفر وخدمات الآبار النفطية، وهيئات التصنيف، وشركات النفط والغاز، والشركات العاملة في المجالات البحرية والملاحية النفطية.