الدولار يتعافى من أدنى مستوى شهري



تاريخ النشر: الجمعة 17 نوفمبر 2017 لندن (رويترز) تعافى الدولار من أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الين الياباني أمس، مع استعادة الأسواق العالمية لبعض الإقبال على المخاطرة، بعد هبوط حاد للأسهم والعملة الأميركية خلال الأسبوع الأخير. ومع تعافي أسعار الأسهم في آسيا وأوروبا، قفز الدولار بنحو 0.2% إلى 113.09 ين من المستويات المتدنية التي بلغت 112.47 ين يوم الأربعاء. لكن مقابل سلة عملات، لم يسجل الدولار تغيرا يذكر، بعدما هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع يوم الأربعاء في تصحيح قوي للاتجاه الصعودي الذي بدأ في أوائل سبتمبر الماضي وسط آمال وقتها في اتفاق لخفض الضرائب.