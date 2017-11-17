أميركا تختبر أول سيارة متصلة بالإنترنت

واشنطن (د ب أ)

تستضيف هيئة تامبا هيلز برو للطرق السريعة الأميركية أول اختبار عام لمشروع تطوير سيارة مزودة بتكنولوجيا الاتصال بالإنترنت، والذي سيدخل مرحلة الاختبار التجريبي عام 2018.

يذكر أن السلطات الأميركية قررت إلزام شركات صناعة السيارات بتزويد كل السيارات الجديدة بتكنولوجيا الاتصال بالإنترنت اعتباراً من 2021، وسيكون أول اختبار لهذه التكنولوجيا في مقاطعة تامبا هيلز برو.

وكان أول ظهور لسيارة مزودة بتكنولوجيا الاتصال بالإنترنت على طريق «سيلمون السريع» يوم الاثنين الماضي. وهذه السيارة مزودة بوحدات استشعار تستطيع التعرف على أي شيء موجود حولها بما في ذلك السيارات الأخرى والمشاة والطريق السريع. يستهدف المشروع الذي يجري اختباره تجهيز أسطول يتكون من 1600 سيارة مملوكة لأفراد بالتكنولوجيا الجديدة، وسيتم الاتصال بينها وبين السيارات الأخرى وأنظمة إدارة الطرق لاستقبال مختلف التحذيرات بشأن حالة الطريق والتغيير في حدود السرعة القصوى والمخاطر الموجودة وغير ذلك.