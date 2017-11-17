مبيعات التجزئة البريطانية تهبط للمرة الأولى منذ 2013

لندن (رويترز)

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية أول تراجع على أساس سنوي منذ عام 2013 الشهر الماضي، على الرغم من النمو القوي في الأحجام مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، في ظل معاناة الأسر من الأسعار التي تسجل نمواً سريعاً.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، إن الانخفاض الذي بلغ 0.3% على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الأول هو الأكبر منذ مارس 2013، وإنه يعكس أداء قوياً جداً لتجار التجزئة في أكتوبر 2016. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، ارتفع نمو المبيعات إلى 0.9% من 0.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وبالمقارنة على أساس سنوي، ارتفع حجم المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر1.1% فقط مقارنة معها قبل عام، وهو أقل معدل نمو منذ مايو 2013.

وجاءت المبيعات في أكتوبر أقوى من توقعات المحللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز، وبلغ متوسط التوقعات فيه انخفاضاً بنسبة 0.6% في المبيعات على أساس سنوي ونمواً نسبته 0.1% على أساس شهري. وقال المكتب إن المبيعات الشهرية في الواقع ارتفعت 0.3%.