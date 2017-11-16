«سوبارو» تسحب 400 ألف سيارة من أسواق اليابان

طوكيو (أ ف ب)

سحبت شركة سوبارو نحو 400 ألف سيارة من أسواقها المحلية في اليابان أمس، بسبب فضحية متعلقة بعمليات تفتيش، وذلك في آخر حلقة من سلسلة الفضائح التي تهز صناعة السيارات اليابانية.

وتشمل عملية السحب تسعة موديلات، بينها سيارة رياضية تصنعها «سوبارو» لـ «تويوتا»، لكن السيارات المباعة في الخارج ليس مشمولة بالإجراءات، بحسب ما أكده متحدث لوكالة فرانس برس. واعترفت «سوبارو» الشهر الماضي أن موظفين لا يملكون تصاريح اجروا عمليات تفتيش على السيارات في مصنعين في شمال غرب طوكيو. وقالت حينها إنها تريد سحب 250 ألف سيارة بكلفة تبلغ 5 مليارات ين (44 مليون دولار).

ولم يعرف على الفور كلفة سحب كل السيارات البالغ عددها 395 ألف سيارة. والسيارات التي يشملها السحب تم تصنيعها في هاتين المنشأتين بين يناير 2014 وأكتوبر 2017. وتخضع السيارات المباعة قبل ذلك لإجراءات كشف إجبارية بعد ثلاث سنوات على شرائها، بحسب مسؤول في وزارة النقل.

وقال هذا المسؤول لوكالة فرانس برس «ليس هناك أي مشكلة مع السيارات الأقدم، حيث تم التأكد من أنها تتوافق مع معايير السلامة. وعملية السحب الأخيرة تسدد ضربة جديدة لسمعة السيارات اليابانية بعد أن كانت من الأفضل في العالم، وذلك إثر فضيحة مماثلة لدى المنافسة الكبرى«نيسان». وأعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن هذه المشكلة ستؤثر سلباً على الأرباح التشغيلية المتوقعة لهذا العام.