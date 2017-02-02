فتح الحساب المصرفي عبر الهاتف بالهوية الإماراتية

حسام عبدالنبي (دبي)

لا داعي لأن تذهب إلى فرع البنك وتنتظر طويلاً للوصول إلى الموظف المسؤول عن فتح الحسابات المصرفية ثم تبدأ في تعبئة قائمة طويلة من البيانات الشخصية حتى يمكنك الحصول على حساب مصرفي، وبعدها تنتظر لأيام اتصالاً هاتفياً من شركة الشحن لتوصيل بطاقة الخصم أو السحب النقدي، ومن ثم تبدأ في الاستفادة من خدمات الحساب المصرفي مثل تحويل الأموال وسداد الفواتير وغيرها.

بعد أيام قليلة سيصبح بإمكان الشباب من جيل الألفية في الإمارات، فتح حساب مصرفي لدى بنك الإمارات دبي الوطني بمنتهى السهولة وخلال دقيقة واحدة بمجرد إجراء مسحٍ لبطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم وذلك عبر التطبيق المحمول (Liv.)، حيث يصبح بإمكانهم بعدها إيداع الأموال في حساباتهم مباشرة باستخدام أي بطاقة خصم مصرفية يحملونها، وبهذا يمكنهم إجراء التعاملات المالية الروتينية مثل تحويل الأموال محلياً وسداد الفواتير دون دفع أي رسوم، ويمكنهم أيضاً عند ذلك الحصول على بطاقة خصم (Liv.) التي تمكنهم من إجراء عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي والشراء من أي منفذ أو موقع إلكتروني.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن إطلاق Liv.

- أول منصة خدمات مصرفية رقمية في المنطقة تستهدف شباب جيل الألفية.