دبي (الاتحاد)

وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة «الفجر للأوراق المالية»، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.

وحضر حفل التوقيع خالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وعدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الفجر للأوراق المالية.

ويعد بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أول كيان مالي في الدولة يحصل على الموافقة اللازمة من «هيئة الأوراق المالية والسلع» لمزاولة نشاط التقاص، ويصبح أول «عضو تقاص عام» لديها يقوم بتوفير خدمات التقاص والتسوية للمشاركين في التداول في أسواق الأسهم في الدولة.

وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الفجر للأوراق المالية، والتي تأتي تأكيداً على عزم بنك الإمارات دبي الوطني على مواصلة تحسين الخدمات والمنتجات التي يقدمها لأسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي الوقت الراهن، نوفر لأعضاء التداول في الدولة مجموعة من الأدوات والمنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية وتقليص التكلفة الفعلية».

من جانبه، قال علي محمد سعيد البادي الظاهري، رئيس مجلس الإدارة لشركة الفجر للأوراق المالية، «ترتبط شركة الفجر للأوراق المالية مع بنك الإمارات دبي الوطني بشراكة وطيدة يزيد عمرها عن عقد من الزمان من العمل المصرفي والخدمات المالية. ونتطلع قدماً لتعميق وتطوير هذه الشراكة بهدف تزويد عملائنا بأعلى مستويات الخدمة في المرحلة المقبلة».