دبي (الاتحاد)
وقع بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية لتقديم خدمات التقاص لشركة «الفجر للأوراق المالية»، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وحضر حفل التوقيع خالد الشيخ، مدير إدارة الترخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع؛ وعدد من كبار المسؤولين في سوق دبي المالي؛ سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الفجر للأوراق المالية.
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وقال طارق بن هندي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس المنتجات والخدمات الاستشارية لدى مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة الفجر للأوراق المالية، والتي تأتي تأكيداً على عزم بنك الإمارات دبي الوطني على مواصلة تحسين الخدمات والمنتجات التي يقدمها لأسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ففي الوقت الراهن، نوفر لأعضاء التداول في الدولة مجموعة من الأدوات والمنتجات المبتكرة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية، ما يسهم في تعزيز كفاءتهم التشغيلية وتقليص التكلفة الفعلية».
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