نصائح للآباء لكشف رموز المراهقين بوسائل التواصل

وجهت هيئة مراقبة بريطانية النصيحة إلى الآباء والأمهات بضرورة الاطلاع على رموز وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، التي يستخدمها المراهقون في العصر الحالي، وفقاً لما ذكره موقع style.yahoo.

وقد يبدو استخدام المراهقين لمجموعات من الأرقام والحروف غير ضار عند مزجهما معاً، ولكنها قد تعني أنهم يتحدثون حول أمور غير مقبولة مثل المخدرات أو الممارسات الأخرى.

وقدمت الشرطة البريطانية قائمة من الرموز النصية لموظفي فريق مخالفات الشباب التابع لهيئة المراقبة البريطانية «HM Inspectorate of Probation»، التي تقدم تقارير عن الأطفال والشباب والكبار الذين ارتكبوا جريمة جنائية.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يعلم الوالدان والعاملون في مجال العدالة الشبابية، ويواكبون رموز وسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الشباب، والتي قد تحمل سلوكيات ضارة وغير مقبولة، ولكنها تكون غير مفهومة بسبب محتوى الاختصارات المستخدمة.

ووردت هذه الرموز في تقرير يبحث كيفية تدريب العاملين في مجال العدالة الشبابية على نحو أفضل لفهم السلوكيات الإجرامية للشباب والمراهقين.