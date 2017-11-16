مشروب جديد لجنود فائقي القوة

اخترع العلماء مشروباً يسمح بالحصول على فوائد التخلص من الدهون من الكيتونات دون الحاجة إلى تخفيض ما تتناوله من الكربوهيدرات. وصمم المكمل الغذائي في الأصل، حسبما ذكر موقع dailymail، بهدف تحويل أفراد الجيش الأميركي إلى «جنود فائقي القوة» في ساحة المعركة، إذ يُقال أيضاً إنه يعزز الأداء البدني والعقلي، وقام باحثون من جامعة أكسفورد بتصنيع المكمل، الذي يحمل اسم «كيتو في زجاجة» ومصنع من «إستر كيتون» النقي، بعد أن وجدوا أن شرب الكيتونات حتى بجانب وجبة غنية بالكربوهيدرات يعطي الجسم دفعة من الطاقة وحرق الدهون.

ووصف الخبراء المشروب بأنه من «المغذيات الفائقة»، مؤكدين أنه يوفر القدرة على أداء ومجهود أفضل من دون الاندفاع المؤقت لمنشطات مثل الكافيين.

وهناك عدد من المشاهير سبق وأعلنوا أنهم يتبعون حمية الكيتوجينك، التي من المفترض أنها تضع الجسم في حالة «أفضل» لحرق الدهون، ومنهم نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، بينما يجادل آخرون بأنه يجلب مخاطر القلب والسرطان جراء تناول الكثير من الدهون والبروتين.

وتعد الكيتونات مصادر صغيرة ولكن قوية للطاقة، وهي تفرز طبيعياً في أجسادنا عندما تبدأ في استخدام مخازن الدهون للحصول على الطاقة لعدم توافر الكربوهيدرات، ويعني ذلك أنه إذا كان النظام الغذائي الخاص بك منخفضاً في الكربوهيدرات يتم تحويل جسمك إلى «كيتوسيس»، أي يتم تكسير الدهون وتحويلها إلى كيتونات تغذي العضلات والدماغ، ويؤدي ذلك أيضاً إلى تعزيز حرق الدهون وفقدان الوزن نسبياً.