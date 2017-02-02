«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع «سيمنس»

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بمكتبه بالهيئة وفداً رفيع المستوى من شركة «سيمنس» الألمانية ضم ديتمار سيرسدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز الألمانية في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور رولاند بوش، عضو مجلس إدارة «سيمنس أيه جي» الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، وباسم عكاوي، مدير حسابات الشركات.

ورحب سعيد محمد الطاير بالوفد، مؤكداً أهمية مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك، مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، والمشاريع الحالية والمستقبلية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وإنشائها لبنية تحتية مميزة لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، حيث تعتبر شركة سيمنس شريكا استراتيجياً للهيئة لأكثر من 30 عاماً، لا سيما في مجال مشاريع إنتاج وتوليد الطاقة والحلول التكنولوجية المعنية بإنتاجها.

من ناحيته، استعرض الوفد آخر الحلول والتقنيات التي تطرحها الشركة في مجال إنتاج الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، والتي تواكب التطور السريع في الطلب على الطاقة بكفاءة واعتمادية عبر تقنيات تشمل توليد الطاقة من الوقود الأحفوري، لاسيما الغاز بواسطة التوربينات الغازية، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة، معرباً عن اهتمامه في المشاركة بمشروعات الهيئة، وتبادل الخبرات والمعلومات والتقنيات.