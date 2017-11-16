الفئران تحتل «منزل» أم إنجليزية

أُجبرت أم إنجليزية وأبناؤها الثلاثة على العيش في الطابق العلوي من منزلهم بعد أن احتلته القوارض التي تحمل الأمراض.

وقالت جانين آدمز، من بيركنهيد، حسبما ذكر موقع metro، إنها تعيش في كابوس، وتشعر بالرعب من الذهاب إلى المطبخ، وتجعل الأنوار مضاءة بسبب خوفها، مما يكلف الكثير من الكهرباء.

وأضافت جانين أن ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات رفضت تناول الطعام لمدة يومين كاملين بسبب الصدمة، موضحة أنها لا تستطيع تحمل تكاليف مكافحة الفئران الباهظة، حيث إن مجلس مدينة ويرال وجمعية إسكان «ريفرسايد» أبلغاها بأن عليها دفع ثمن مكافحة الآفات بنفسها. وقالت جاين، التي تتفرغ لرعاية طفلها المعاق البالغ من العمر تسعة أشهر، إن الفئران بدأت في الظهور بكثرة في منزلها منذ خمسة أشهر، مما تسبب في فزع أطفالها كثيراً، ومن جانبه، أعرب إيان غريغ، المدير التنفيذي لخدمات الأصول في ريفرسايد عن أسفه، مؤكداً أن فريق التفتيش لديه لم يتمكن من العثور على أي مخابئ للقوارض، لذلك نصح السيدة آدمز بطلب مساعدة متخصصة للتعامل مع الحشرات عن طريق الاتصال بمجلسها المحلي.