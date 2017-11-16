مطر عبدالله.. فارس الأغنية البحرينية

سعيد ياسين (القاهرة)

مطر عبدالله.. أحد أبرز شعراء الأغنية البحرينية منذ سبعينيات القرن الماضي، امتلك ما يشبه نهر العطاء في الشعر العامي عموماً، والغنائي خصوصاً، وتميز بغزارة الإنتاج وتنوعه، وغنى له أشهر مطربي البحرين والخليج، وهو إلى جانب الشعر ملحن بارع يعزف على العود، ولديه موهبة في الرسم وإبداع المجسمات الفنية والقدرة والمهارة الشعرية لتحويل أي فكرة يقدمها مطرب إلى أغنية متكاملة نصاً ولحناً.

ورث الشعر عن جده الشاعر بلال بن سعد الخالدي، ومن جده لأمه وهو فارس بن عيد الدوسري، وهو أيضاً من شعراء الرفاع الشرقي، فضلاً عن تشبعه باللهجة العامية البحرينية الأصيلة بسبب نشأته في منطقة الرفاع الشرقي، وهي موطن الأصالة والفنون الشعبية، وأحد معاقل دور الفنون والغناء الشعبي في البحرين، ومنها الدار العودة، والدار الصغيرة، ودار الشاعر، ودار عبدالله بوسنام، وأجاد الفنون الشعبية والعزف على مختلف الإيقاعات الشعبية، بسبب سماعه وحفظه للعديد من ألوان الغناء الشعبي الأصيل، ومشاركاته العديدة منذ صغره مع الفرقة النسائية الشعبية التي كانت موجودة في الرفاع الشرقي، ومنها فرق «أم راشد»، و«مكية»، و«أم زايد»، و«فاطمة الخضارية»، و«عبدالقادر» من المحرق، واستفاد من كل هذه الفرق وغيرها وصقل موهبته الفنية.

كان له حضور فني مميز في كل مناسبة، وكان يتواصل باستمرار مع الملحنين والمطربين الذين تعاون مع كثير منهم، وكانت أغنية «هلا باللي لفاني يا هلا به» التي كتبها ولحنها للمطرب البحريني أحمد الجميري 1971 الدافع والمشجع له للانطلاق بقوة والإبحار في نهر الأغنية الكبير، وغنى له العديد من مطربي البحرين، ومنهم الجميري، وأرحمة الذوادي، ومحمد حسن، ومحمد علي عبدالله، وهبة عبدالله، وعبدالواحد عبدالله، وحسن القطان، وحسن عراد، وغيرهم، ومن أبرز أغنياته التي كتبها واشتهرت في السبعينيات والثمانينيات وما بعدها، «عندي كرامة» من ألحان وغناء حسن عراد، و«أشدهت بالي» وغناها أحمد الجميري، و«طاب السمر» من ألحان وغناء إبراهيم راشد الدوسري، و«من طرف عينه خزرني» لرحمة الذوادي، والعديد من الأغاني الوطنية والعاطفية واللوحات المسرحية والمواويل وغيرها الكثير، وغنت له المطربة السعودية عتاب «أسمر وعيونه وسيعة»، وتعد أهم أغنية كتبها وانتشرت على مستوى الخليج والوطن العربي، حيث كانت الراحلة تغني الأغنية في حفلاتها المختلفة في الخليج والقاهرة وغيرها من البلدان العربية في السبعينيات والثمانينيات تحديداً.