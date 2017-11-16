مطر عبدالله.. فارس الأغنية البحرينية

سعيد ياسين (القاهرة)
مطر عبدالله.. أحد أبرز شعراء الأغنية البحرينية منذ سبعينيات القرن الماضي، امتلك ما يشبه نهر العطاء في الشعر العامي عموماً، والغنائي خصوصاً، وتميز بغزارة الإنتاج وتنوعه، وغنى له أشهر مطربي البحرين والخليج، وهو إلى جانب الشعر ملحن بارع يعزف على العود، ولديه موهبة في الرسم وإبداع المجسمات الفنية والقدرة والمهارة الشعرية لتحويل أي فكرة يقدمها مطرب إلى أغنية متكاملة نصاً ولحناً.
ورث الشعر عن جده الشاعر بلال بن سعد الخالدي، ومن جده لأمه وهو فارس بن عيد الدوسري، وهو أيضاً من شعراء الرفاع الشرقي، فضلاً عن تشبعه باللهجة العامية البحرينية الأصيلة بسبب نشأته في منطقة الرفاع الشرقي، وهي موطن الأصالة والفنون الشعبية، وأحد معاقل دور الفنون والغناء الشعبي في البحرين، ومنها الدار العودة، والدار الصغيرة، ودار الشاعر، ودار عبدالله بوسنام، وأجاد الفنون الشعبية والعزف على مختلف الإيقاعات الشعبية، بسبب سماعه وحفظه للعديد من ألوان الغناء الشعبي الأصيل، ومشاركاته العديدة منذ صغره مع الفرقة النسائية الشعبية التي كانت موجودة في الرفاع الشرقي، ومنها فرق «أم راشد»، و«مكية»، و«أم زايد»، و«فاطمة الخضارية»، و«عبدالقادر» من المحرق، واستفاد من كل هذه الفرق وغيرها وصقل موهبته الفنية.
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