آيتن عامر حبيبة «بائع روبابيكيا»

القاهرة (الاتحاد)
بدأت أيتن عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «بيكيا» مع محمد رجب، وهو يعد اللقاء الثاني الذي يجمع بينهما، بعد أن شاركته بطولة فيلم «سالم أبو أخته»، ويشارك في بطولة «بيكيا» هنا الزاهد، والمطربة الشعبية بوسي، ومحمد لطفي، وأحمد حلاوة، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.
قالت آيتن، إنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى «هيام» تعيش بمنطقة شعبية يعمل والدها بائع روبابيكيا، وتقابل محمد رجب الذي يجسد شخصية مصطفى وتساعده في بعض المواقف إلى أن تحدث بينهما قصة حب.
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وأشارت آيتن إلى أن السبب الحقيقي وراء نجاح المسلسل، هو الروح الطيبة والتعاون بين كل صناعه، كما أن البطولة الجماعية أصبحت منتشرة في الدراما التلفزيونية، وهذا في مصلحة المشاهد.
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وأشارت آيتن عامر إلى أنها تستعد لخوض تجربة المذيعة من خلال الراديو.. قالت: أقدم برنامجاً بعنوان «زتونة مع تونة» كل خميس على إذاعة «ميجا إف إم».