آيتن عامر حبيبة «بائع روبابيكيا»

القاهرة (الاتحاد)

بدأت أيتن عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم «بيكيا» مع محمد رجب، وهو يعد اللقاء الثاني الذي يجمع بينهما، بعد أن شاركته بطولة فيلم «سالم أبو أخته»، ويشارك في بطولة «بيكيا» هنا الزاهد، والمطربة الشعبية بوسي، ومحمد لطفي، وأحمد حلاوة، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد حمدي، وإنتاج أحمد السبكي.

قالت آيتن، إنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى «هيام» تعيش بمنطقة شعبية يعمل والدها بائع روبابيكيا، وتقابل محمد رجب الذي يجسد شخصية مصطفى وتساعده في بعض المواقف إلى أن تحدث بينهما قصة حب.

وعبرت آيتن عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «الطوفان» الذي تشارك في بطولته، ويجري حالياً عرضه على إحدى القنوات الفضائية المصرية، وقالت: نجاح العمل كان متوقعاً، لكن ليس بهذه الصورة، لم يكن أحد يتوقع أن يتابع الجمهور العمل بشكل مستمر، وتلقيت العديد من الرسائل الطيبة من نقاد وفنانين وأصدقاء حول دوري فيه، فالشخصية التي أقدمها مختلفة عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأشارت آيتن إلى أن السبب الحقيقي وراء نجاح المسلسل، هو الروح الطيبة والتعاون بين كل صناعه، كما أن البطولة الجماعية أصبحت منتشرة في الدراما التلفزيونية، وهذا في مصلحة المشاهد.

وأضافت: كما أشارك في بطولة مسلسل بعنوان «خفة إيد»، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وأحمد حلاوة، وضياء الميرغني، تأليف تامر إبراهيم وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.

وأشارت آيتن عامر إلى أنها تستعد لخوض تجربة المذيعة من خلال الراديو.. قالت: أقدم برنامجاً بعنوان «زتونة مع تونة» كل خميس على إذاعة «ميجا إف إم».